«Нафтогаз» назначил исполнительным директором по трансформации иностранца из McKinsey & Company

До прихода в «Нафтогаз» господин Ватерландер был старшим партнером в McKinsey & Company.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назначила Отто Ватерландера исполнительным директором по трансформации группы, сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что в «Нафтогазе» Ватерландер будет отвечать за трансформационные проекты группы, в частности, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов. Он также будет руководить и принимать участие в инициативах развития, направленных на рост стоимости компаний группы "Нафтогаз", повышение эффективности бизнеса и ценности для акционеров.

Отмечается, до прихода в «Нафтогаз» господин Ватерландер был старшим партнером в McKinsey & Company и участвовал в управлении нефтегазовым направлением на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz & Company. Свою карьеру он начал в мае 1990 года в Royal Dutch Shell, где работал на различных должностях в Нидерландах и Венесуэле до конца 1997 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.