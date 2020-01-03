Энергоатом обратился в Комитет ВР по вопросам бюджета для решения проблемы компенсации населению зон наблюдения АЭС

С момента введения действия механизма оплаты и использования средств от сбора (2010 - 2019 годы) сумма перечислений Энергоатома в специальный фонд государственного бюджета составила 2 млрд 708 млн грн.

НАЭК «Энергоатом» обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета с просьбой поддержать законопроект № 2526 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения)». Этот законопроект уже поддержали Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и Комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования. На сегодняшний день проект нуждается в поддержке профильного Комитета по вопросам бюджета и внесении его по установленной процедуре на рассмотрение ВР Украины.

В письме за подписью руководителя НАЭК «Энергоатом» Павла Павлышина на имя Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Юрия Аристова отмечается, что в то время как НАЭК «Энергоатом» в полном объеме выполняет свои функции по отчислению компенсационного сбора, органы местной власти получают значительно меньше средств, чем установлено Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности». Так, с момента введения действия механизма оплаты и использования средств от сбора (2010 - 2019 годы) сумма перечислений Энергоатома в специальный фонд государственного бюджета составила 2 млрд 708 млн грн. В то же время, за этот период органам местного самоуправления перечислено лишь 1 млрд 66,9 млн грн, что почти вдвое меньше, чем предусмотрено действующим законодательством.

Причиной недополучения местными общинами более половины средств, перечисленных Энергоатомом, стало принятие Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений» от 28 декабря 2014 года № 79-VIII, которым сбор на социально-экономическую компенсацию риска населения зон наблюдения АЭС был отнесен к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины без какой бы то ни было гарантии получения средств общинами зон наблюдения. «В адрес ГП «НАЭК «Энергоатом» поступают многочисленные обращения от органов местного самоуправления, расположенных на территории зон наблюдения АЭС, на получение в полном объеме социально-экономической компенсации риска от их деятельности, установленной Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности», - говорится в письме.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно финансирования мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения)» № 2526 от 04.12.2019 относит сбор на социально-экономическую компенсацию риска исключительно к источникам формирования специального фонда государственного бюджета Украины и предусматривает направление всех полученных средств в субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам в целях финансирования мероприятий социально-экономической компенсации риска населения. За эти средства будут строиться и ремонтироваться защитные сооружения гражданской защиты, закупаться средства индивидуальной защиты органов дыхания и препараты стабильного йода, проводиться обучение населения пользованию объектами специальной социальной инфраструктуры и средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Также это позволит обеспечить средства для реализации проектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта таких объектов, как учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, систем связи.

В письме отдельно отмечается, что законопроект не потребует выделения средств из Государственного бюджета Украины.