Эксперт прогнозирует заключение контракта по транзиту газа в этом году

Согласно прогнозу, объем транзита в следующем году сократится вдвое.

Украина заключит новый контракт с Россией о транзите российского газа через свою территорию к концу этого года.

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Такое мнение высказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко в ходе презентации макроэкономического прогноза.

"Тот факт, что до сих пор нету соглашения о транзите, на самом деле, один из ключевых факторов, который продолжает поддерживать цены на природный газ. И если соглашение будет все-таки заключено, а мы ожидаем, что скорее всего, оно будет заключено в конце года, то цены на газ потеряют поддержку и могут снизиться еще больше", - сказал Мартыненко.

По оценкам экспертов ICU, объем транзита российского газа через территорию Украины в следующем году сократится вдвое как следствие использования Россией альтернативных газопроводов, но не исключено, что по результатам переговоров объем может быть и выше этих ожиданий.

Также Мартыненко высказал мнение, что "Северный поток-2" начнет работать с конца следующего года, и новые санкции не смогут этому воспрепятствовать из-за сильной поддержки проекта со стороны ключевых европейских стран.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском" формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.