Витренко рассказал об обсуждении транзита газа в «нормандском формате»

Президент Зеленский после встречи в Париже заявил о шансе подписать новый транзитный договор с РФ на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Обсуждение вопросов транзита газа в «нормандском формате» в Париже стало полезным опытом для НАК «Нафтогаз Украины», поскольку была возможность услышать позицию российской стороны напрямую.

Читайте такжеГазовый транзит в "нормандском формате". О чем "договорились" Зеленский и Путин

Об этом написал в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Не буду скрывать, сначала я не был в восторге от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в нормандском формате… Но сейчас я должен отметить, что это было полезно. Хотя бы с той точки зрения, что, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию», – написал он.

При этом Витренко подчеркнул, что позиция «Нафтогаза» в переговорном процессе является обоснованной. Она подкреплена решениями международных судов и консолидирована с Европейским Союзом.

«Решение Стокгольмского арбитража не было «политическим», как говорит российская сторона. Это был коммерческий арбитраж, и его решение является справедливым с юридической и экономической точки зрения. Да, наша победа в этом арбитраже является важной для Украины, ее чести и достоинства, но это не делает решение арбитража «политическим», или таким, которое российская сторона может игнорировать», – отметил он.

В тоже время Витренко отметил, что решения арбитража никак не мешает «Газпрому» заключить новый контракт на транзит с отделенным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

В «Нафтогазе» также готовы обсуждать с российской стороной другие варианты. В частности, перенос точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не «Газпром», заключали контракты на транзит.

«Или контракты «своп», когда «Нафтогаз» будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическое транспортирования газа», – пояснил он.

В таком случае эти контракты «своп» должны обеспечивать "Нафтогазу" доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более чем 12 млрд долларов, отметил он.

Как сообщал УНИАН, на переговорах между Украиной и Россией, которые проходили в «нормандском» формате в Париже 9 декабря, была достигнута договоренность продолжить переговоры по транзиту газа.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.