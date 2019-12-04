Из-за долгов Ровно может остаться без тепла (видео)

Люди задолжали за тепло более 100 миллионов гривен.

Все Ровно может остаться без тепла, если должники не оплатят счета.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПроблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве - Минрегион

Люди задолжали более 100 миллионов гривен, говорят в Теплоэнерго. Чтобы начать отопительный сезон и так уже пришлось взять кредит для оплаты "Нафтогаза".

Как сообщается, в следующем месяце уже денег брать негде, поэтому инспекторы отправляются квартирами ровенчан и выключают батареи принудительно.