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Из-за долгов Ровно может остаться без тепла (видео)

11:25, 04 декабря 2019
Энергетика
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди задолжали более 100 миллионов гривен, говорят в Теплоэнерго. Чтобы начать отопительный сезон и так уже пришлось взять кредит для оплаты "Нафтогаза".

Как сообщается, в следующем месяце уже денег брать негде, поэтому инспекторы отправляются квартирами ровенчан и выключают батареи принудительно.

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Теги: #отопление#Ривнепогода в Ровно