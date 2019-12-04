Из-за долгов Ровно может остаться без тепла (видео)
11:25, 04 декабря 2019Энергетика
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Люди задолжали за тепло более 100 миллионов гривен.
Все Ровно может остаться без тепла, если должники в ближайшее время не оплатят счета
Все Ровно может остаться без тепла, если должники не оплатят счета.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Люди задолжали более 100 миллионов гривен, говорят в Теплоэнерго. Чтобы начать отопительный сезон и так уже пришлось взять кредит для оплаты "Нафтогаза".
Как сообщается, в следующем месяце уже денег брать негде, поэтому инспекторы отправляются квартирами ровенчан и выключают батареи принудительно.
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