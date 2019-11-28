Минэкоэнерго предлагает инвесторам добровольно снизить "зеленый" тариф

По мнению замминистра, такие меры позволят найти дополнительные средства, чтобы сбалансировать нехватку средств на выплаты по "зеленому" тарифу.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало законопроект, в котором инвесторам, работающим в секторе возобновляемой энергетики, предлагается добровольно пойти на снижение ставки "зеленого" тарифа, и тогда срок его действия будет продлен на 5 лет.

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Об этом во время Х международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетики заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

По словам Чижика, министерство разработало законопроект, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде. Такая мера позволит избежать серьезного дефицита средств на оплату инвесторам по "зеленому" тарифу госпредприятием "Гарантированный покупатель».

"Мы ожидаем от бизнеса добровольную реструктуризацию и "зеленого" тарифа, и продление срока его действия", - сказал он.

Замминистра отметил, что уже работающим солнечным электростанциям предлагается снижение тарифа на 17% с продлением срока его действия на 5 лет. Для ветровых электростанций предлагается снижение на 10% также с продлением на 5 лет.

Для новых проектов, которые уже заключили договор на продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу, но не введены в эксплуатацию, предлагаются те же условия, но со снижением тарифа для СЭС на 15% вместо 17%.

"Мы ожидаем, что эти меры в том числе сбалансируют дефицит средств госпредприятия «Гарантированный покупатель»... Законопроект был поддержан большинством ассоциаций возобновляемой энергетики", - отметил Чижик.

Журналистам замминистра пояснил, что у инвесторов есть время до апреля 2020 года определиться, пойдут ли они на эти условия.

«Чтобы остаться на старом «зеленом» тарифе, компания должна ввести солнечную станцию до апреля следующего года, если это ветер – до 31 декабря следующего года. Если компания не ввелась в эксплуатацию в эти сроки – у нее будет два выхода: или пойти на реструктуризацию, или пойти на аукцион», - сказал он.

Чижик сообщил, что, по предварительным расчетам, компании, которые занимают на рынке до 2 ГВт мощностей, при общей мощности приблизительно 5 ГВт, могут согласиться на добровольную реструктуризацию.

«По тем письмам, которые у нас есть, речь идет о приблизительно 1-2 ГВт генерирующих возможностей, но это не финальное решение, а предварительная заинтересованность», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2020 году ожидается увеличение расходов на оплату производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии с 28 млрд грн до 50 млрд грн в год. Дефицит средств при этом составит 16 млрд грн.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.