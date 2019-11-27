Украина намерена сбалансировать развитие "зеленой" энергетики – Оржель

По мнению министра энергетики, сейчас электростанции, работающие по "зеленому" тарифу, дают чрезмерную финансовую нагрузку.

Возобновляемая энергетика создает чрезмерную финансовую нагрузку на рынок электроэнергии Украины, поэтому важной задачей является сбалансировать ее развитие с учетом сохранения инвестиционного климата.

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Об этом во время парламентских слушаний заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Надо говорить откровенно - та финансовая нагрузка, которую дает это направление, все же является чрезмерной. Для нас очень важно сбалансировать этот вопрос, и для нас очень важно сохранить инвестиционный климат, но при этом дать долгосрочный сигнал инвесторам. Украина ни в коем случае не отказывается от развития возобновляемой энергетики. Мы разумно и сбалансированно будем развивать это направление", - сказал он.

По словам министра, в Украине для развития возобновляемой энергетики используются завышенные стимулы.

"На самом деле есть определенное перестимулирование возобновляемой энергетики, мы действительно видим достаточно большие мощности, увеличение установленной мощности ВИЭ, что не может не радовать", - отметил Оржель.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявляли, что надеются, что крупные инвесторы в возобновляемую энергетику в Украине добровольно пойдут на компромисс и пересмотрят условия работы по "зеленому" тарифу.

В октябре члены Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам обсуждали пути увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики, поскольку ожидается, что уже к концу года средств на расчеты с производителями электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по "зеленому" тарифу будет недостаточно.