На Харьковщине продлили каникулы в школах из-за холодных батарей

Причиной отсутствия отопления называют невыполнение обязательств коммунальным предприятием.

В Купянске на Харьковщине в 10 учреждениях общего среднего образования продлили осенние каникулы до 8 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе отдела образования Купянского городского совета.

Читайте такжеМинрегион: отопительный сезон стартовал во всех областях (карта)«Отдел образования Купянского городского совета сообщает, что в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города, несоблюдением температурного режима в учебных помещениях учреждений, учитывая информацию учреждений общего среднего образования города о принятых решениях (согласно ст. 23 Закона Украины «Об образовании», ст. 16 Закона Украины «Об общем среднем образовании») о продлении срока проведения осенних каникул до 08.11.2019. С целью сохранения здоровья учащихся, избежания повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования города продлены до 08.11.2019», – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, причиной отсутствия отопления является невыполнение обязательств теплоснабжающей организацией КП «Областной информационно-технический центр» согласно заключенному с отделом образования договору, в связи с процедурой подписания соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время отмечается, что образовательный процесс не будет прекращен в начальной школе учебно-воспитательного комплекса «Школа – гимназия №3», поскольку его помещения отапливаются газовой топочной.

Как ранее сообщал УНИАН, отопительный сезон в Днепре был под угрозой срыва из-за долгов.