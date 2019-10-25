Суд Амстердама арестовал акций компании, которая строит «Турецкий поток»

Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза».

Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление газопроводом «Турецкий поток». Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного Потока" (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление «Турецким Потоком», - написал Витренко.

Он добавил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

В «Газпроме» заявляли, что «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, который позволит "снять риски транзита через Украину".