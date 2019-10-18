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Россия начала наполнять газом «Турецкий поток» в обход Украины

16:16, 18 октября 2019
Энергетика
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Первую ветку «Турецкого потока» начали заполнять газом / фото gazprom.ru

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Об этом говорится в сообщении оператора проекта, передает РБК.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов», — говорится в релизе. По планам оператора, газопровод заработает до конца 2019 года.

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле прошлого года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

В конце августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки Анкаре по «Турецкому потоку» начнутся до конца года.

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Теги: #Турецкий поток#газопровод в обход Украины