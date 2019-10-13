Кабмин выделил миллиард гривень на зарплаты шахтерам

Одобренные правительством изменения в госбюджет будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Рады.

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 миллиарда гривень на выплату зарплат шахтерам.

Как сообщается на Правительственном портале, такое решение было принято 12 октября на заседании Кабмина.

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Одобренные правительством изменения будут безотлагательно переданы на рассмотрение Верховной Раде с просьбой рассмотреть и поддержать как можно быстрее.

Как известно, постоянные долги по зарплате перед горняками является следствием сложного финансового положения государственных шахт.

Напомним, Кабинет министров Украины в государственном бюджете на 2019 год планировал направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.