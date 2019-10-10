Газ из-за границы подешевел для Украины еще на несколько долларов
Средняя цена импортного природного газа в Украине в сентябре 2019 года составила 174,69 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 2% меньше, чем в августе 2019 года.
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Об этом сообщается на сайте Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября 2019 года, которая составляет 4272,76 грн, или 174,69 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в августе текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 178,32 долл. за 1 тыс. куб. м.