Импортный газ для Украины подешевел еще на 10 долларов

В июле средняя цена импортного газа составляла 188,5 доллара за тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в августе 2019 года составила 178,32 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 5,7% меньше, чем в июле 2019 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа 2019 года, которая составляет 4493,64 гривни, или 178,32 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 188,5 доллара за 1 тысячу кубометров.