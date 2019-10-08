Возобновляемые источники энергии в Украине выросли на 1 ГВт до 4,6 ГВт за 3 квартал 2019

В течение 3-х месяцев с июля по сентябрь 2019 мощность возобновляемых источников энергии в Украине выросла на 1 ГВт — с 3,6 ГВт до 4,6 ГВт (+ 27,8%).

За этот период в Украине построено 94 новых электростанций солнечной энергетики (792 МВт общей установленной мощности), 6 ветроэлектростанций (200 МВт), 3 станции из биомассы (5 МВт) и 4 малые гидроэлектростанции (3 МВт).

Общая сумма инвестиций в эти проекты превысила 900 млн. евро.

Такие данные представлены в аналитическом отчете, подготовленном экспертной группой IB Centre, и являются частью подготовки 11-го форума устойчивой энергетики и выставки Центральной и Восточной Европы SEF 2019 KYIV, (ua.sefkyiv.com), который состоится в Киеве 16-18 октября ( ФОРУМ: 16 октября, отель Hilton; Выставка: 17-18 октября, выставочный центр «M82»).

Всего с января по сентябрь 2019 мощность возобновляемых источников энергии в Украине выросла на 2,55 ГВт, что на 410% больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,49 ГВт). По состоянию на 26 сентября 2019 года, общая мощность станций солнечной энергетики в Украине превысила 3,29 ГВт (+ 117% к 1 января 2019), мощность ветроэнергетических установок, по данным Украинской ассоциации ветроэнергетики (UWEA), достигла 793 МВт (+ 48 8% до 1 января 2019), мощность малых ГЭС по состоянию на 26 сентября 2019 составляет 104 МВт (+ 7,2% до 1 января 2019 года), а прирост энергоустановок, вырабатывающих энергию из биомассы, также составил почти 12% — до 94 МВт. Согласно прогнозу IB Centre, до конца 2019 украинские и зарубежные девелоперы реализуют более 40 новых инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики в Украине общей установленной мощностью более 450 МВт. 11-й форум и выставка устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2019 KYIV (ua.sefkyiv.com) — главное и самое отраслевое событие в регионе, традиционно собирает квалифицированных международных экспертов, топ-менеджеров и владельцев компаний, работающих в области устойчивой энергетики, а также инвесторов, государственных должностных лиц. В 2019 году SEF 2019 KYIV произойдет в течение трех дней и на нем будут представлены специализированные тематические мероприятия, такие как Форум устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы, SEF Конференция по солнечной энергетике, SEF Конференция по вопросам инвестиций и правовым вопросам развития проектов устойчивой энергетики, SEF конференция с распределенной генерации, Украинский форум по биотопливу, SEF: 7-я Международная конференция по энергоэффективности.

Детали на: ua.sefkyiv.com