"Уже не зависим от РФ": эксперт указал на "очень сильную позицию" Украины на "газовых" переговорах

Эксперт отметил, что сегодня Украина может свободно покупать газ на европейских рынках.

Украина готова к возможному срыву газовых переговоров с Россией и прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Об этом заявил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Иван Надеин, передает «Обозреватель». По его словам, в случае непродления газового контракта последствия для РФ будут критическими.

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Надеин напомнил, какие условия на газовых переговорах выдвигает Кремль.

"Россияне хотят подписать на один год, они хотят запускать "Северный поток-2". Во-вторых, они не хотят максимальной имплементации европейских стандартов, когда у них не будет рычагов влияния. В-третьих, они ни в коем случае не соглашаются на то, чтобы перенести точку сбыта с западных границ Украины на восток. Этого хочет Украина, чтобы действительно стать европейским энергетическим хабом. Сегодня есть прямые контракты, и мы використовуємося как часть контрактов "Газпрома", мы обеспечиваем их контракты в Европе", – пояснил он.

"Наша позиция – чтобы мы стали игроками и смогли использовать крупнейшие газовые хранилища в Европе, которые есть в Украине. Это будет энергетическая безопасность Европы и Украины. Россияне хотят больше влияния на Украину и используют газ как влияние", – отметил эксперт.

По его мнению, в 2013 году Украина была бы вынуждена принять все условия РФ, однако за последние годы было сделано очень много для укрепления энергетической независимости.

"Сегодня россияне не могут сказать – как мы хотим, так и будет так. Если они хотят, и мы не соглашаемся, правильно говорит наш министр Алексей Оржель, – мы готовы к остановке транзита. Для россиян 60% поступлений в бюджет – это нефтегазовые доллары, это экспорт. Эта остановка очень критична для России. Мы не говорим о том, что они нас здесь заморозят. Украина имеет почти 20 млрд кубометров запасов. Могут быть определенные остановки транзита, но мы готовы к этому. И россияне в этом случае – наименее защищенная сторона, потому что они теряют очень большие средства на этой остановке, они теряют свои контракты, у них начнутся санкции и тому подобное. Они не смогут выполнять свои контрактные обязательства", – заявил Надеин.

"Мы сегодня свободно можем покупать газ на европейских рынках, мы не зависим от России, поэтому мы свободно едем на переговоры с россиянами и говорим о том, что мы готовы к остановке транзита. Это очень сильная позиция на переговорах", – добавил эксперт.