ГТС Украины и Словакии готовы обеспечить поставки российского газа вместо газопровода OPAL - Коболев

По его словам, газотранспортные системы двух стран с легкостью с этим справятся.

Газотранспортные системы Украины и Словакии готовы обеспечить поставки в Европу российского газа вместо газопровода OPAL, доступ к мощностям которого был ограничен.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Если «Газпром» хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как «Газпром» получил монопольный доступ к OPAL», - написал он.

«Мы рады, что Европейский суд признал важность принципа солидарности, а немецкий регулятор оперативно отреагировал на решение суда… Хорошо, что суд восстановил справедливость и защитил конкуренцию. И все же, лучше вообще не создавать возможности для злоупотреблений», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, немецкий оператор OPAL Gastransport GmbH & Co газопровода OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы, заявил об ограничении доступа к мощностям газопровода с 14 сентября согласно решению Европейского суда.

Ранее, Европейский суд общей юрисдикции отменил расширенный доступ российского «Газпрома» к газопроводу OPAL.

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.