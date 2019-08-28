Польша заменяет российский газ поставками из США

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома".

Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), который, по заявлению национальной госкомпании PGNiG, обходится существенно дешевле российского сырья.

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Об этом сообщает Цензор.net со ссылкой на Коммерсант.

"Сделать это импортер планирует после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас намерения Польши снизить зависимость от российского газа подтверждаются статистикой: в первом полугодии страна сократила закупки у "Газпрома" на 28%, до 4,3 миллиарда кубометров.

Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк.

К этому времени у компании заканчивается контракт с российским "Газпромом" на 10 м миллиардов кубометров в год (общее потребление Польши - около 19 миллиардов кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 миллиона тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после - по 1,45 миллиона тонн, а также 2 миллиона тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет.

Это около 4,7 миллиарда кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 миллиарда кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснил Мачей Вожняк, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома" (формула контрактной цены не раскрывается).

Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 миллиардов кубометров.

В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с Газпромом продлен не будет.