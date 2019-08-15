Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии снизили вдвое

С 1 октября 2019 года тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче электрической может быть снижен до уровня 159,3 грн/МВт-ч (без НДС).

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 октября вдвое, до 159,3 грн/МВт-ч (без НДС).

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Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

«Сегодня на заседании НКРЭКУ было принято решение об одобрении проекта постановления «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411», согласно которому с 1 октября 2019 года вдвое уменьшен тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго", а именно до уровня 159,3 грн/МВт-ч (без НДС)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что также регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 1 октября 2019 года корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. Кабинет министров назвал это заявление некорректным.

До запуска нового рынка электроэнергии министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что цена на электрическую энергию для промышленности может вырасти на 5-6%.

Тариф оператора Объединенной энергосистемы Украины – компании «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с 1 августа был снижен на 10% - до 312,14 грн за МВт-ч.