"Укрэнерго" начало процесс сертификации в качестве независимого оператора

Компания уже выполнила два из трех обязательных условий сертификации и ожидает, что новый парламент внесет изменения в закон для завершения сертификации.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – госкомпания "Укрэнерго" подала в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) документы для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи.

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Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго".

"НЭК "Укрэнерго" подала документы в НКРЭКУ для сертификации в качестве независимого оператора системы передачи. Сертификация "Укрэнерго" является требованием Закона Украины "О рынке электрической энергии" и директивы ЕС 2009/72, имплементация которой входит в международные обязательства Украины", - сказано в сообщении

Сертификация также является необходимым условием получения лицензии на осуществление деятельности по передаче электроэнергии в новом рынке.

Пресс-служба отмечает, что существует три ключевых обязательных условия сертификации, в частности корпоратизация, анбандлинг (передача компании другому органу управления во избежание конфликта интересов) и право собственности на сети передачи данных.

"Сейчас компания полностью выполнила первые два условия: "Укрэнерго" стало частным акционерным обществом и выпустило акции, а также компания перешла от Минэнергоугля, которому подчинена генерация, к сфере управления Минфина", - пояснили в компании.

По информации "Укрэнерго", в существующем законодательстве о праве собственности на сети есть правовая коллизия. Так, оператором системы передачи должен быть исключительно владелец системы передачи. В то же время, согласно закону о приватизации государственного и коммунального имущества, объект, обеспечивающий целостность энергосистемы Украины и диспетчерское управление, а также магистральные и межгосударственные электрические сети, не подлежит приватизации.

На данный момент сети принадлежат государству и переданы компании на праве хозяйственного ведения. Поэтому раньше были инициированы изменения в действующее законодательство, которые позволят убрать разногласия в нем.

"Поскольку первые два условия для проведения сертификации выполнены, мы подали документы в НКРЭКУ. За время рассмотрения этих документов регулятором "Укрэнерго" надеется, что парламент решит существующую правовую коллизию", - добавили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Министерство финансов Украины утвердило преобразование госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО) с уставным капиталом 37 миллиардов гривень.

В феврале государственная компания "Укрэнерго" перешла под управление Министерства финансов Украины.

В октябре 2018 года Европейский банк реконструкции и развития заявил о важности корпоратизации и реформы корпоративного управления НАК "Укрэнерго" в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", Третьим энергетическим пакетом и существующими требованиями по договорам о финансировании со стороны ЕБРР.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.