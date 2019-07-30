"Укрэнерго" стало частной компанией: готовится выпуск акций

Владельцем компании остается государство в лице Минфина.

Министерство финансов Украины утвердило преобразование госпредприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в частное акционерное общество (ЧАО) с уставным капиталом 37 млрд грн, что является обязательным условием сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте Минфина со ссылкой на приказ, подписанный министром финансов Оксаной Маркаровой.

«Министерство финансов утвердило создание частного акционерного общества «НЭК «Укрэнерго». Соответствующий приказ подписала министр финансов Украины Оксана Маркарова. Выпуск акций ЧАО будет осуществлен в предусмотренные законодательством сроки, а их владельцем станет государство в лице Минфина», - сказано в сообщении.

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По информации ведомства, уставный капитал компании составит 37,1 млрд грн. При этом председателя правления компании должен избрать наблюдательный совет ЧАО во время своего первого заседания.

«За шесть месяцев управления «Укрэнерго» команде Минфина удалось достичь наибольшего прогресса в процессе реорганизации компании, который начался еще в 2017 году. Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели - преобразования государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в частное акционерное общество», - цитирует пресс-служба Маркарову.

По информации Минфина, преобразование «Укрэнерго» в ЧАО происходило по плану, что, в частности, предусматривало создание инвентаризационной комиссии, проведение инвентаризации активов и обязательств компании, составление акта оценки имущества, утверждение Минфином устава и состава наблюдательного совета реорганизованного акционерного общества.

Как отметила пресс-служба, ссылаясь на заместителя министра финансов и председателя комиссии по реорганизации Василия Шкуракова, корпоратизация «Укрэнерго» важна как для Украины, так и для международных партнеров нашей страны.

Сообщается, что результатом создания ЧАО станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, которое является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство финансов Украины утвердило план по реорганизации госпредприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

6 февраля государственная компания «Укрэнерго» перешла под управление Министерства финансов Украины.

В октябре 2018 года Европейский банк реконструкции и развития заявил о важности корпоратизации и реформы корпоративного управления НАК "Укрэнерго" в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", Третьим энергетическим пакетом и существующими требованиями по договорам о финансировании со стороны ЕБРР.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.