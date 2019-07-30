ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

В банке отметили, что ситуация чревата подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к стабильному направлению для инвестирования.

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшей после решения суда.

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского с подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне, который есть в распоряжении "Экономической правды".

"Недавнее прекращение Киевским окружным административным судом решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг тарифов на услуги по передаче и диспетчеризации серьезно повлияло на сектор возобновляемой энергетики. В общем, эта ситуация чревата подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к стабильному направлению для инвестирования. Безусловно, ЕБРР будет очень трудно продолжать дальнейшее финансирование проектов по возобновляемой энергетике", - сказано в письме.

Соответственно, ЕБРР призывает Президента Украины вмешаться и посодействовать решению проблемы. "Просим Вашей поддержки в решении этого неотложного вопроса платежей производителям возобновляемой энергии. Как один из крупнейших инвесторов в этом секторе, Банк очень надеется, что выплаты компаниям по возобновляемой энергетики будут восстановлены немедленно, и, конечно, готов предоставить всю необходимую поддержку властям в этом вопросе".

Как сообщали СМИ, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое Постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года - до 312,14 гривни/МВт∙ч.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое Постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

В свою очередь, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 миллиарда гривень. Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированном Покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.