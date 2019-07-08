Киев намерен в сентябре решить вопрос относительно транзита российского газа - президент

По словам Зеленского, вопрос транзита газа из РФ является вопросом энергетической безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен в сентябре решить вопрос относительно транзита российского газа через Украину после 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Насколько я знаю, хотят продолжать разговор (относительно транзита российского газа через Украину - УНИАН) в декабре, но это энергетическая безопасность для Украины, и я сказал свою позицию и позицию нашей команды, именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол переговоров и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия относительно транзита российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента Украины.

20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры относительно транзита голубого топлива.

По словам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Газпром» специально откладывает проведение переговоров до формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов.