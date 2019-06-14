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Газовые переговоры с Россией снова откладываются: комментарий «Нафтогаза»

10:59, 14 июня 2019
Энергетика
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Россия "якобы" ждет формирования нового правительства в Украине / фото УНИАН

Переговоры в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года откладываются, и только в сентябре «Газпром» будет готов обсудить время проведения следующей встречи в трехстороннем формате.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«К сожалению, как мы слышим, это трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре российская сторона будет готова обсуждать время следующей встречи», - написал он.

По его мнению, российская сторона теперь "якобы" ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов. Он отметил, что похожая ситуация была и с президентскими выборами, которые «Газпром» использовал в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч.

«На самом деле причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должно осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными. Похоже, что РФ ждет «переговорщиков», которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливые правила для всех сторон», - пояснил Витренко.

Как сообщал УНИАН, ранее Витренко заявлял, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины в мае после избрания нового президента, как предполагалась ранее, при этом РФ также не согласовала и переговоры на июнь.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента.

20 мая после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#транзит газа