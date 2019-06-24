США заинтересованы в усилении роли Украины как транзитера газа - Кабмин

Украина и США имеют общую позицию по вопросам усиления роли Украины как транзитера и противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

Правительство США выразило заинтересованность в реализации совместных с Украиной проектов в области энергетики, по которым стороны имеют общую позицию, в частности, усиление роли Украины как транзитера газа европейским потребителям и противодействие строительству обходного российского газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает Правительственный портал, ссылаясь на результаты встречи премьер-министра Владимира Гройсмана со старшим заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном.

"Энергетика - это большая часть наших отношений. Вашингтон очень серьезно относится к энергетической составляющей сотрудничества с Украиной. Правительство США заинтересовано в реализации совместных проектов", - цитирует пресс-служба Логсдона.

В свою очередь Гройсман отметил, что совместное решение энергетических вопросов влияет не только на энергонезависимость Украины, но и на энергетическую безопасность Европы.

По информации пресс-службы, собеседники отметили, что в числе тем, по которым Украина и США имеют общую позицию, - усиление роли Украины как транзитера газа европейским потребителям и максимальная загрузка украинской ГТС.

Кроме того, отмечается, что США и Украина солидарны в противодействии строительству обходного российского газопровода "Северный поток-2", который является сугубо политическим проектом и очередным гибридным оружием против ЕС, а также в усилении собственной способности Украины как газоносного государства.

"Именно поэтому для нас чрезвычайно важно обеспечивать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность введения санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

3 июня в базе Конгресса США был опубликован законопроект, которым предусматривается введение санкций против кораблей и компаний, задействованных в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, который предполагается завершить до конца текущего года.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 миллиарда долларов доходов в год.