«Энергоатом» за пять месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 16,3%

За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 54%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-май 2019 года увеличило доход от реализации электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 16,3% – до 24,107 млрд грн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за пять месяцев (по состоянию на 01.06.2019) составили 22,059 млрд грн (91,5%), недоплата – 2,048 млрд грн.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,2 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией "Энергоатом" за пять месяцев 2019 года составила 37,02 млрд кВт-ч, что больше планового показателя на 0,5%.

За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 54%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2018 году увеличил доход от реализации электроэнергии, по сравнению с 2017 годом, на 14,4% – до 52,68 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.