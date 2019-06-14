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В "Нафтогазе" заверили, что официально не получали предложений по мировому соглашению от "Газпрома"

00:25, 14 июня 2019
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Перед этим министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Газпром" готов рассмотреть вопрос о подписании мирового соглашения.

"Нафтогаз" пока не получал никаких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим. В частности, мы можем рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража о компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, за этим решением "Газпром" нам должен уже больше 2,8 миллиарда долларов", - отметил Витренко.

Он назвал еще одно условие рассмотрения мирового соглашения.

"Также мы можем рассмотреть предложения относительно нового транзитного контракта по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно до полного покрытия расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже. При этом замечу, что новый арбитраж начали не мы, а "Газпром", требованиям фактически противоположными решению предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа", - сказал Витренко.

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Он обратил внимание на то, что "Газпром" хочет продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража.

"Как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (газопроводы в Европу в обход Украины), он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не будем получать деньги", - отметил Витренко об опасности такого варианта.

В Москве заявили, что предстоящие трехсторонние переговоры (Украины, России и Еврокомиссии) могут состояться не раньше сентября - после парламентских выборов и формирования правительства в Украине. 

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Теги: #Россия#Нафтогаз