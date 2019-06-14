В "Нафтогазе" заверили, что официально не получали предложений по мировому соглашению от "Газпрома"

В Киеве готовы рассмотреть российские предложения.

"Нафтогаз Украины" еще не получал официального предложения от российского "Газпрома" относительно мирового соглашения.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Перед этим министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Газпром" готов рассмотреть вопрос о подписании мирового соглашения.

"Нафтогаз" пока не получал никаких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим. В частности, мы можем рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража о компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. Напомню, за этим решением "Газпром" нам должен уже больше 2,8 миллиарда долларов", - отметил Витренко.

Он назвал еще одно условие рассмотрения мирового соглашения.

"Также мы можем рассмотреть предложения относительно нового транзитного контракта по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно до полного покрытия расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже. При этом замечу, что новый арбитраж начали не мы, а "Газпром", требованиям фактически противоположными решению предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа", - сказал Витренко.

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Он обратил внимание на то, что "Газпром" хочет продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража.

"Как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток" (газопроводы в Европу в обход Украины), он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не будем получать деньги", - отметил Витренко об опасности такого варианта.

В Москве заявили, что предстоящие трехсторонние переговоры (Украины, России и Еврокомиссии) могут состояться не раньше сентября - после парламентских выборов и формирования правительства в Украине.