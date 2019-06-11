Международные компании уже закачали в украинские хранилища 515 миллионов кубов газа

По состоянию на начало июня 24 международные компании заключили договоры о хранении природного газа в подземных хранилищах Украины.

Международные компании уже закачали в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м природного газа в режиме «таможенный склад», сообщила пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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«По состоянию на начало июня 24 международные компании, которые не являются резидентами Украины, заключили договоры о хранении природного газа и закачали около 515 млн куб. м газа в подземные газовые хранилища Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала апреля «Укртрансгаз» активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме «таможенный склад». В июне «Укртрансгаз» ожидает снижения динамики - в случае установления НКРЭКУ тарифов на услуги транспортировки на короткие расстояния.

«В рамках подготовки к зимнему сезону и неопределенности относительно будущего транзита для «Укртрансгаза» развитие этого направления является стратегически важным с точки зрения предоставления услуг европейским компаниям, которые имеют запрос на хранение больших объемов природного газа», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сегодня как компании-резиденты, так и компании-нерезиденты имеют возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме «таможенного склада» не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Как сообщал УНИАН, "Укртрансгаз" является оператором крупнейших в Европе подземных хранилищ газа общим объемом 31 млрд куб. м, но в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения компания предлагает иностранным трейдерам, например компаниям из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдовы.

В июне 2017 года «Укртрансгаз» сообщил об открытии на базе 10 подземных газовых хранилищ режима таможенного склада. Такой услугой уже воспользовался ряд международных трейдеров, таких как Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия).