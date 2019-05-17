Украине важно не пропустить крайний срок либерализации рынка электроэнергии в июле - западные СМИ

Если правительство Украины не сможет принять необходимые правила для продвижения процесса подготовки к открытию розничного рынка электроэнергии, то Украина не сможет в июле запустить реформу.

Об этом предупреждают международные организации, которые обратились с письмом к премьер-министру Украины, министру энергетики и угольной промышленности, министру финансов и главе НКРЭКУ, - пишет Деловая столица со ссылкой на британское издание ICIS.

В своем письме представители Европейского Союза, Энергетического сообщества, европейских банков и USAID выразили свою обеспокоенность по поводу темпов проведения реформы энергорынка. В письме международных организаций сказано, что Украина обязалась провести реформу энергорынка в обмен на кредиты от европейских и американских кредиторов (речь идет о получении макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредита МВФ, - Ред.).

По данным британского издания, письмо указывает на то, что, хотя правительство Украины обязалось в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», принятым в апреле 2017 года, дерегулировать рынок к 1 июля 2019 года, многие важные операционные детали еще предстоит урегулировать.

По данным британского СМИ, в письме к руководству Украины изложены вопросы, которые необходимо решить правительству, и некоторые из которых касаются действий государства, противоречащих духу либеральных рынков. «Эти вопросы касаются создания оптового рынка, отмены регулирования тарифов, прозрачности, сертификации оператора системы передачи, а также ограничений на импорт и транзит», - отмечают в издании.

В материале британского СМИ подчеркивается, что любые задержки в либерализации украинского электроэнергетического сектора могут стоить стране 3,2 млрд. долларов капиталовложений и еще 6,5 млрд. долларов ВВП. И наоборот, если рынок будет запущен вовремя, процесс дерегулирования поможет стране заработать 72 миллиарда долларов в период между 2019 и 2030 годами.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины координирует свои действия с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для того, чтобы в обозначенные законодательством сроки без сбоев запустить новый оптовый рынок электрической энергии. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Кабмин делает все необходимое, чтобы новый рынок был введен с 1 июля 2019 года.