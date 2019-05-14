Рада дала "зеленый свет" закону, который обеспечит конкурентные условия альтернативной энергетике

Депутаты отклонили три проекта постановлений, которыми предлагалось отменить решение о принятии этого закона.

Верховная Рада разблокировала возможность подписания закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№8449-д).

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Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления об отмене решения ВР от 25 апреля о принятии в целом закона об изменениях в некоторые законы относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников авторства депутата от "Самопомочі" Виктории Войціцької проголосовали 77 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

За подобный проект постановления, представленный депутатом от "Блока Петра Порошенко" Аркадием Корнацким, проголосовали только 76 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, такой же проект постановления, зарегистрированный внефракционным депутатом Юрием Левченко, поддержали 80 депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, председатель парламента может подписать этот закон и передать на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

Проект закона разработан с целью создания конкурентных условий для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики.

Законопроектом внесены изменения в ряд законов: "Об альтернативных источниках энергии", "О рынке электрической энергии", "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", "О регулировании градостроительной деятельности".

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость принятия документа обусловлена высокой ценовой нагрузкой на оптовый рынок электроэнергии. Объем произведенной "зеленой" энергии в конце 2017 года составил 1,5%, тогда как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018 года уже 8,2%.