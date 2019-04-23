«Следствие вывело на Кононенко»: журналисты рассказали, как махинации разрушают угольную промышленность (видео)

Экс-руководитель ГП «Первомайскуголь» решился рассказать журналистам о беспорядке и коррупции в энергетике.

Государственное предприятие «Первомайскуголь» на востоке Украины находится на грани катастрофы из-за риска затопления шахт. Спасению потенциально прибыльного предприятия мешают преступные махинации, расследование которых ведет к людям из окружения президента.

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Об этом говорится в сюжете проекта «Гроші». Так экс-руководитель ГП «Первомайскуголь» Артур Мирумян, который руководил предприятием с конца 2017 по август 2018 года, решился рассказать журналистам о беспорядке и коррупции в энергетике.

На предприятии сложилась катастрофическая ситуация: если не справиться с водой на шахте "Золотая", то в течение трех-четырех месяцев будут затоплены еще две шахты: сначала «Карбонит», а потом – «Горная». Фактически, предприятие прекратит существование, а регион будет опустошен экологической катастрофой.

Государство выделяло средства на спасение предприятия, однако оказалось, что на пути этого стали интересы отдельных дельцов. По словам Мирумяна, была подготовлена программа по затоплению шахт, а бюджетные средства в объеме миллиард гривень были давно распределены.

Экс-чиновник утверждает, что предыдущее руководство делало все, чтобы затопить шахты и поделить бюджетные средства в своих интересах. В то время, как он спасал шахту и разрабатывал проект, который выведет предприятие из кризиса, в Киеве уже готовили решение о его отстранении.

Мирумян считает, что его отстранения добился бизнесмен Виталий Кропачев, которого называют «смотрящим» за угольной промышленностью от депутата Игоря Кононенко, входящего в окружение президента Петра Порошенко.

Народный депутат Украины Виталий Куприй по поводу махинаций Кропочева на угольных предприятиях неоднократно обращался в НАБУ. Там зарегистрировали производства, приобщили к нему другие эпизоды.

«К сожалению, в настоящее время, поскольку следствие вывело на Кононенко, на окружение президента, НАБУ не решилось дальше пойти на решительные шаги», – утверждает он.

С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам+, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% – с 0,9 гривны за кВт-ч до 2,2 гривны за кВт-час.