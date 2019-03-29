В Украине миллиарды гривен эко-налога используются не по назначению - СМИ

По словам главы “Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилла Косоурова, деньги “размываются”, идут не на прямые экологические проекты, а на ремонт канализаций, или другие коммунальные объекты.

Экологический налог, который платят крупные предприятия для поддержания экологии исчисляется миллиардами гривен, но при этом он является не эффективным для поддержания экологии, в связи с тем, что данные средства чаще всего направляются не на экологические проекты, а на другие цели, сообщает в своем материале издание Обозреватель.

Так, по словам, главы “Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилла Косоурова, деньги “размываются”, идут не на прямые экологические проекты, а на ремонт канализаций, или другие коммунальные объекты.

"Ремонтировать канализации - это, конечно, хорошо, но этим должны заниматься местные бюджеты. На уровне государства деньги идут не всегда по назначению. Их могут перекинуть на покрытие пенсий, снабжение армии и так далее. К тому же, у нас в стране не так много экопроектов, со специалистами также проблема, поэтому этим вопросом не особо интересуются. Тем более, на сколько помню, за 2017 года местные бюджеты существенную часть денег попросту не использовали”, - поясняет OBOZREVATEL Кирилл Косоуров.

Как указывает издание, к примеру, Донецкая ОГА активно осваивает деньги от эконалога, не имея даже в своем штате необходимых специалистов. Только за период с 2016 по 2018 года местный департамент использовал на экологию более 360 миллионов гривен.

“Отдельно проводились работы по реконструкции очистных сооружений некоторых городов Донецкой области, которые происходили по механизму предоставления субвенций местным органам власти. По ряду реконструкций открыты уголовные производства по растрате бюджетных средств (Бахмут, Константиновка)”, - пишет издание.

При этом, как уверяют в СМИ, местные органы продумали схемы по освоению денег под разные проекты. Средства тратятся хаотично, без какой-либо продуманной стратегии.

Также указывается, что во многих странах мира эко-налог является действенным способом поддержания экологии.