В НКРЭКУ отреагировали на угрозу отключения воды 5 миллионам украинцев

По словам главы комиссии, поставщик "последней надежды" с 1 апреля обязан отключить промпотребителя от электроснабжения в случае отсутствия нового поставщика.

Поставщик "последней надежды" (ППН) по окончании 90-дневного срока предоставления услуг, то есть с 1 апреля 2019 года, обязан отключить от электроснабжения промышленных потребителей в случае отсутствия у них договоров с новым поставщиков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

«Поставщик "последней надежды" обязан инициировать отключение потребителя от электроснабжения в случае отсутствия другого поставщика. В противном случае, потребленные таким потребителем объемы электрической энергии становятся потерями Оператора системы распределения и, как следствие, приведут к убыткам (не имеют источников финансирования в тарифе)», - написала она.

По словам Кривенко, с 1 апреля истекает 90-дневный срок договора поставки электроэнергии «поставщиком последней надежды», определенный Законом «О рынке электрической энергии», у 95% компаний - потребителей этого поставщика.

«На сегодняшний день острым вопросом на рынке электроэнергии является функционирование поставщика "последней надежды" - 95% потребителей (всего 1001) которого с 01 апреля исчерпают определенный законом 90-дневный срок оказания услуг», - отметила она.

Глава регулятора пояснила, что потребители должны заключить договор с новым электропоставщиком по окончании срока договора поставки электроэнергии поставщиком "последней надежды".

При этом Кривенко добавила, что общая задолженность 473 промышленных потребителей перед поставщиком «последней надежды» за 77 дней составила 749 млн грн.

Наибольшими должниками являются предприятия угольной промышленности, в частности, государственные шахты (350 млн грн) и водоканалы (более 100 млн грн).

Как сообщал УНИАН, 21 марта водоканалы Украины призвали руководство страны не допустить прекращения водоснабжения с 1 апреля из-за отсутствия у них договоров с поставщиком электроэнергии и попросили продлить срок временного подключения к поставщику «последней надежды» хотя бы на три месяца.

31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершает поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней. Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».