Пяти миллионам украинцев грозит отключение воды

Из-за задержек с пересмотром тарифов и выплат со стороны государства, у водоканалов сложились многомиллиардных долги и трейдеры отказываются заключать с ними договоры на поставку электроэнергии.

Водоканалы Украины призывают руководство страны не допустить прекращения водоснабжения для 5 миллионов жителей страны с 1 апреля этого года, из-за отсутствия у предприятий договоров с поставщиком электроэнергии, чего требует вступивший в силу в Украине Закон «О рынке электрической энергии».

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Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий.

По ее словам, согласно Закону «О рынке электрической энергии», водоканалы до 1 января 2019 года должны были заключить договоры на поставку электроэнергии с поставляющими компаниями, однако трейдеры отказываются заключать такие договоры, так как водоканалы имеют долги за электроэнергию на около 6 млрд грн.

Такая крупная задолженность возникла из-за того, что действующий тариф водоканалов не покрывает всех расходов предприятий, большинство компаний не получили от государства погашение разницы в тарифах (около 2,5 млрд грн), а также есть задержки с возмещением сумм льгот и субсидий со стороны государства.

Согласно закону, если предприятие не смогло заключить договор на поставки на свободном рынке, то электроэнергию ему будет поставлять поставщик «последней надежды». Однако, по словам Бабий, тариф поставщика «последней надежды» примерно на 30% выше рыночного, более того, такие поставки он может осуществлять только в течение 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля.

Таким образом, отметила она, более 30 водоканалов страны рискуют с 1 апреля остаться без электроснабжения, что может привести к существенным негативным экологическим последствиям.

«К сожалению, ситуация патовая. Для того, чтобы 5 миллионов людей имели в кране воду, необходимо срочно собрать заседание Верховной Рады и внести изменения в закон (о рынке электроэнергии - УНИАН), и продолжить срок временного подключения к поставщику «последней надежды» хотя бы на три месяца», - сказала Бабий.

«Второе – срочно созвать Совет национальной безопасности, который даст поручение, как действовать всем субъектам в условиях отключения, если такие произойдут. Третье – НКРЭКУ должна срочно установить экономически обоснованный тариф для обеспечения деятельности предприятий, так как сейчас ни одной из организаций эти тарифы не установлены. Это шаги нужно сделать на следующей неделе», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершает поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких в Украине более 1300 потребителей. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди наибольших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП «Вода Донбасса» и КП "Лисичанскводоканал", снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.