Английский суд запретил «Газпрому» выводить активы из Англии и Нидерландов – «Нафтогаз»

Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц компании.

В ходе процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», Лондонский суд запретил российской компании выводить активы из Англии и Нидерландов, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа (Швеция), при условии выполнения «Газпромом» определенных действий», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, в частности, суд наложил на «Газпром» дополнительные обязательства насчет не сокрытия и не вывода своих активов с юрисдикцией Англии и Нидерландов.

Кроме того, «Газпром» обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

«Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц компании. В свою очередь, «Нафтогаз» сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса», – информирует нацкомпания.

«Нафтогаз» уточняет, что сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам «Газпрома», которые были «заморожены» по требованию «Нафтогаза» в рамках мер пресечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».