Как Гройсман под эгидой борьбы с Коболевым подчинил себе «Нафтогаз»

События вокруг продления контракта с главой национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым наталкивают на мысль о том, что все это было игрой, направленной на подчинение ключевого для национальной экономики госхолдинга воле Кабинета Владимира Гройсмана.

Все это несет серьезные риски потери «Нафтогазом» приобретенной за последние несколько лет независимости и возможной политизацией работы энергетического гиганта.

Изначально глава правительства выбрал мишень, в которую было сложно промахнуться. После истории с выплатой менеджменту «Нафтогаза» космических премий в прошлом году за победу над российской газовой дубинкой «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже Коболев сам спровоцировал ответную волну критики в беднейшей стране Европы. После этого его в качестве мальчика для битья использовали не только правительственные мужи, но и парламентские популисты.

Руководитель «Нафтогаза», впрочем, действовал по принципу «собаки лают, караван идет». Видимо он чувствовал плечо поддержки наблюдательного совета НАК, даже с учетом того, что срок действия его контракта завершался 22 марта 2019 года.

Но уже летом прошлого года стало понятно, что Гройсман настроен вполне серьезно. Тогда Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях.

А уже в 2019 году премьер начал «идти на обострение». В январе Кабмин объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом «Нафтогаза» с 22 марта и обратился к наблюдательному совету компании о пересмотре условий по выплате зарплат и премий ее руководителям. В ответ набсовет решил продлить контракт с Коболевым на три года с сохранением прежней зарплаты.

Видимо, не потерпев такой наглости, правительство 6 марта объявляет о не продлении контракта, а также назначает конкурс на должность главы правления НАК, чтобы до конца апреля определиться с новым топ-менеджером «Нафтогаза».

В ответ на это набсовет НАК предлагает Кабмину продлить контракт Коболеву, но уже на год, при этом урезав его зарплату вдвое. Гройсман, после некоторых раздумий, обещает обсудить это предложение.

Важно понимать, что параллельно с этим Владимир Борисович и члены правительства неустанно указывали на то, как «Нафтогаз» завалил программу по наращиванию добычи отечественного газа. Также нерешенным остается вопрос «анбалдинга» – разделения НАК и газотранспортной системы, что является одним из требований европейских партнеров для поддержки Украины в противостоянии с «Газпромом».

Если проследить за публичными выступлениями Гройсмана, то можно наблюдать, как смягчалась его отношение к Коболеву по мере приближения к 20 марта. В этот день состоялось заседание Кабмина, на котором заявление о продлении контракта с нынешним главой НАК уже не было неожиданностью.

Важно отметить, что на Правительственном портале уже появилось постановление о продлении контракта. Есть один важный момент, на который немногие обратили внимание. Как и заявлял премьер, новый контракт подразумевает не только снижение зарплаты, но и определение трех задач для нового-старого руководителя «Нафтогаза Украины».

Одной из них будет обеспечение добычи отечественного газа до уровня не менее 18,2 млрд кубических метров в год. Ряд экспертов считает, что такой результат является явно недостижимым в условиях, когда «дочка» «Нафтогаза» компания «Укргазвыдобування» в 2018 году смогла увеличить добычу газа лишь на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м. То есть, в этом году для достижения цифры в 18,2 млрд куб. м необходимо увеличить добычу почти на 20%.

При этом правительство прописало, что «неисполнение или ненадлежащее исполнение основных ожидаемых показателей работы председателя правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий».

Получается, что как минимум по одному пункту требований к Коболеву уже с 1 января 2020 года, скорее всего, можно будет предъявить обвинение и выпроводить из компании.

Еще одним «роялем в кустах» является постановление Кабмина от 6 марта этого года, которое было опубликовано в газете «Урядовый курьер» как раз 20 марта. Правительство внесло правки в устав «Нафтогаза», наделив себя полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

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Учитывая это, становится понятно, почему Гройсман обронил на заседании Кабмина фразу, что ему «не важна фамилия» главы «Нафтогаза». Имея фактически прямое управление кадровыми вопросами и завышенные требований к топ-менеджеру, можно вынудить Коболева поступать так, как нужно премьеру.

Вполне возможно, что премьер Гройсман мыслит не сиюминутной выгодой, а уже начал заглядывать в осень, когда состоятся выборы в парламент. Пока точно не известно, с какой из политических сил премьер решит связать свою судьбу в новом политическом цикле – здесь определяющим будет фактор результатов президентских выборов.

Как бы то ни было, но ресурсы НАК могут пригодиться в борьбе за голоса избирателей. Неспроста в январе Кабмин поручил «Нафтогазу» за свой счет обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. Скорее всего, этот механизм начнет работать как раз между выборами.

Не стоит забывать и о 13 миллионах гривень из Госбюджета, за счет которых планируется установить более трех тысяч бордов по стране, чтобы рассказать народу о достижениях правительства.

Помимо всего прочего, возникает вопрос о необходимости независимого наблюдательного совета «Нафтогаза», которым ввиду последних решений Кабмина будет лишь «свадебным генералом», который никаких судьбоносных решений принять попросту не может.

Дмитрий Шварц