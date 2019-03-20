Кабмин продлит контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым еще на год

По словам Гройсмана, контракт будут продлен при условии выполнения трех базовых позиций.

Кабинет министров Украины сегодня продлит контракт с главой Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым на год, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте такжеНабсовет "Нафтогаза" предложил Гройсману оставить Коболева, урезав ему зарплату в два раза - СМИ

"Сегодня мы примем решение, проведя консультации, о том, чтобы продлить с правлением компании на этих условиях (которые правительство поставило руководству "Нафтогаза" - УНИАН) на один год контракт с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью о достижении этих целей. Более того, если эти цели не будут достигнуты, то это будет поводом для расторжения контракта", - сказал Гройсман.

По словам премьера, контракт будет продлен при условии выполнения трех базовых позиций.

"Первое - сертифицированный оператор ГТС с 1 января 2020 года, второе – увеличение добычи газа для достижения энергонезависимости и третье – отсутствие у нового менеджмента заоблачных бонусов, вознаграждений, а заработная плата должна быть как минимум вдвое меньше, чем сегодня. Наблюдательный совет согласился с этими предложениями", - сказал премьер.

Он добавил, что правительство также объявит конкурс на должность главы правления "Нафтогаза", который состоится 20 марта 2020 года.

После этого заседание правительства, на котором должны быть рассмотрены данные вопросы, было прервано членами "Радикальной партии Украины", которая протестует против продления контракта с Коболевым.

Как сообщал УНИАН, 16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

28 февраля стало известно, что набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года, действующий контракт с которым истекает в конце марта этого года.

13 марта в СМИ появилась информация о том, что набсовет "Нафтогаза" предложил Кабмину продлить контракт Коболеву на год, при этом урезав его зарплату вдвое.

14 марта Гройсман заявил, что Кабинет министров обсудит это предложение набсовета.

В прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

В начале июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.

Также в июле 2018 года Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Согласно финансовому отчету "Нафтогаза Украины", члены правления компании заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень, а глава правления Андрей Коболев получил 47,1 миллиона гривень.

Сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.