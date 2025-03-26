Компанию исключили из всех льготных программ.

Канада заморозила все выплаты по льготам для компании Tesla. Производителю электромобилей также запретили участвовать в льготных программах в будущем.

Издание Reuters пишет, что никаких выплат не будет производиться до тех пор, пока каждая претензия не будет индивидуально расследована и признана действительной.

Кроме того, транспортному ведомству поручили пересмотреть требования для участия в будущих программах iZEV, чтобы гарантировать, что автомобили Tesla не будут участвовать в них до тех пор, пока "незаконные пошлины США будут действовать в отношении Канады".

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Канада заморозила выплаты в размере 30,11 миллиона долларов в пользу Tesla. Приказ о прекращении выплат был отдан до того, как премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении всеобщих выборов 28 апреля.

В январе компания Tesla подала необычайно большое количество заявок на получение субсидий на покупку электромобилей, а один дилерский центр Tesla в Квебек-Сити потребовал почти 20 миллионов канадских долларов в качестве государственных субсидий, документально подтвердив более 4000 продаж электромобилей за одни выходные.

В начале этого месяца Торонто прекратил предоставлять финансовые льготы для автомобилей Tesla, приобретенных в качестве такси, из-за напряженных торговых отношений с США.

Продажи Tesla падают - главные новости

После того, как Илон Маск вошел в ближайшее окружение Дональда Трампа и начал активно вмешиваться еще и в европейскую политику, продажи Tesla начали стремительно падать, в частности в Европе и в Австралии.

В результате начали падать акций компании, а номинальная стоимость состояния Маска за последние три месяца упала на четверть.

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