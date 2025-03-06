По Маску ударила как его собственная политическая активность, так и тарифная политика Трампа.

За последние два месяца американский миллиардер Илон Маск потерял почти четверть своего капитала, что в значительной степени стало следствием первых недель правления Дональда Трампа в США. Об этом сообщает Forbes.

На сегодня оценочная стоимость активов Маска в целом уменьшилась на 110,8 миллиарда долларов по сравнению с рекордом в 464 миллиарда долларов, который был установлен 17 декабря, когда акции Tesla торговались на уровне 480 долларов за акцию. Однако в последующие недели акции компании значительно подешевели и по состоянию на вторник этой недели торговались ниже 280 долларов.

Как отмечает Forbes, падение акций Tesla произошло на фоне общего падения индексов американского фондового рынка из-за введения Трампом высоких пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Ожидается введение зеркальных пошлин на американские товары в этих странах.

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"Tesla особенно чувствительна к тарифам, поскольку Китай является вторым по величине рынком для ее электромобилей, и компания, как и другие американские автопроизводители, полагается на импорт [комплектующих] из Канады для производства своих автомобилей", - пишет Forbes.

Впрочем, Маск все еще в чистом плюсе от победы Трампа на выборах. Даже с учетом последних потерь, он сейчас на 83 миллиарда долларов "богаче", чем до того, как определился победитель на выборах президента США. Рост оценочной стоимости его компаний Tesla, SpaceX и xAI произошел из-за того, что аналитики рынка ожидают смягчения регуляторных правил для сфер бизнеса, в которых работают компании Маска.

В Европе бойкотируют машины Tesla

Как писал УНИАН, после того, как Илон Маск своими деньгами и информационной поддержкой помог Дональду Трампу победить на выборах в США, американский миллиардер начал активно вмешиваться еще и в европейскую политику. В частности он активно критиковал действующие правительства и нахваливал правых популистов.

Такое поведение американского миллиардера разозлило богатых европейцев. Это совпало с рядом чисто рыночных событий, которые наложились на недовольство самим Маском. Следствием стало резкое падение продаж машин Tesla в Европе.

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