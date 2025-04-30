В рейтинг вошли не только премиальные модели, но и недорогие автомобили.

Внедорожники открывают больше возможностей для водителей, чем многие другие легковые автомобили. Особенно эффективны на бездорожье модели с полным приводом.

В издании CarBuzz назвали лучшие полноприводные внедорожники, которые можно купить новыми в 2025 году. Среди них есть как премиальные модели, так и недорогие автомобили.

ТОП-7 лучших полноприводных внедорожников 2025 года:

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Land Rover Range Rover Sport Toyota Land Cruiser 250 Jeep Compass Land Rover Discovery Sport Toyota 4Runner Lincoln Navigator Land Rover Defender OCTA

Land Rover Range Rover Sport признали лучшим полноприводным внедорожником 2025 года. По словам экспертов, это довольно роскошная модель, которая предлагает высокий уровень комфорта. Более того, этот внедорожник отлично справляется с бездорожьем.

В издании отметили, что Land Rover Range Rover Sport выделяется на фоне конкурентов премиальным интерьером и стильным дизайном экстерьера. Это недешевая модель, но эксперты уверены в том, что она стоит своих денег.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее опытный механик Скотти Килмер заявил, что больше не будет покупать автомобили Toyota. Вместо этого он порекомендовал отличный кроссовер с пробегом.

Кроме того, эксперты назвали 10 лучших гибридных кроссоверов. Они поделились, что лидер этого рейтинга имеет большой запас хода на электротяге и просторный интерьер.

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