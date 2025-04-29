Renault Clio - это небольшой автомобиль, который выпускается французской компанией Renault с 1990 года.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе в 2025 году возглавил Renault Clio, который обогнал популярный хэтчбек Dacia Sandero. Об этом сообщает портал Focus2Move.

За первый квартал 2025 года в Европе было продано 72 223 автомобиля Renault Clio. Модель Dacia Sandero заняла второе место, тогда как на третьей позиции оказался компактный кроссовер-внедорожник Dacia Duster.

ТОП-10 самых популярных авто в Европе:

Видео дня

Renault Clio - 72 223 (+8.3%);

Dacia Sandero - 68 695 (-9%);

Dacia Duster - 60 562 (+23.1%);

Volkswagen Golf - 59 905 (-11,5%);

Volkswagen T-Roc - 58 339 (+10,3%);

Citroen C3 - 53 793 (-9,6%);

Volkswagen Tiguan - 52 123 (+25,2%);

Opel Corsa - 49 898 (+2,3%);

Nissan Qashqai - 49 178 (-5,1%);

Peugeot 208 - 48 065 (-0.2%).

Автомобильный рынок - другие новости

Ранее стало известно, что самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 года стал Peugeot 208. На второй позиции оказался Dacia Sandero, тогда как Renault Clio занял лишь третью позицию. Замыкает десятку автомобиль Ford Puma.

Также недавно УНИАН сообщил, что рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в этом году довольно предсказуемо возглавил пикап Ford F-Series. По состоянию на март в Америке было продано более 190 тыс таких машин.

На второй позиции оказался пикап Chevrolet Silverado, а замыкает тройку лидеров компактный полноприводный автомобиль класса SUV Toyota RAV4.

Вас также могут заинтересовать новости: