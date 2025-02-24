В наше время в продаже доступно огромное количество различных кроссоверов. В частности, автопроизводители предлагают модели с тремя рядами сидений. Они отлично подходят водителям с большими семьями.
На портале Edmunds назвали 12 лучших среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений. Эксперты рекомендуют обратить внимание на эти модели.
ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений:
- Kia Telluride
- Hyundai Palisade
- Toyota Grand Highlander
- Mazda CX-90
- Ford Explorer
- Volkswagen Atlas
- Honda Pilot
- Toyota Highlander
- Nissan Pathfinder
- Toyota 4Runner
- Dodge Durango
- Jeep Grand Cherokee L
Kia Telluride признали лучшим трехрядным кроссовером в своем сегменте. Эксперты отмечают, что эта модель предлагает комфортную подвеску, отличную шумоизоляцию и практичный интерьер.
Также в издании рассказали, что Kia Telluride оснащается большим количеством систем безопасности даже в базовой комплектации. Более того, по словам экспертов, этот кроссовер выделяется приятной управляемостью.
Hyundai Palisade занял второе место в рейтинге. Эксперты рассказали, что эта модель предлагает просторный интерьер и богатое оснащение. Помимо этого кроссовер дешевле многих своих конкурентов.
Toyota Grand Highlander замыкает тройку лидеров. Это очень просторный кроссовер с практичным интерьером. Эксперты добавили, что модель имеет одни из самых удобных сидений третьего ряда в своем сегменте.
На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели. В рейтинг вошли производители недорогих автомобилей, которые надежнее многих конкурентов.
Кроме того, были названы 7 очень надежных и недорогих автомобилей. Эксперты порекомендовали модели, которые редко сталкиваются с поломками.