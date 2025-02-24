По словам экспертов, эти модели выделяются просторными интерьерами и богатым оснащением.

В наше время в продаже доступно огромное количество различных кроссоверов. В частности, автопроизводители предлагают модели с тремя рядами сидений. Они отлично подходят водителям с большими семьями.

На портале Edmunds назвали 12 лучших среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений. Эксперты рекомендуют обратить внимание на эти модели.

ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений:

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Kia Telluride Hyundai Palisade Toyota Grand Highlander Mazda CX-90 Ford Explorer Volkswagen Atlas Honda Pilot Toyota Highlander Nissan Pathfinder Toyota 4Runner Dodge Durango Jeep Grand Cherokee L

Kia Telluride признали лучшим трехрядным кроссовером в своем сегменте. Эксперты отмечают, что эта модель предлагает комфортную подвеску, отличную шумоизоляцию и практичный интерьер.

Также в издании рассказали, что Kia Telluride оснащается большим количеством систем безопасности даже в базовой комплектации. Более того, по словам экспертов, этот кроссовер выделяется приятной управляемостью.

Hyundai Palisade занял второе место в рейтинге. Эксперты рассказали, что эта модель предлагает просторный интерьер и богатое оснащение. Помимо этого кроссовер дешевле многих своих конкурентов.

Toyota Grand Highlander замыкает тройку лидеров. Это очень просторный кроссовер с практичным интерьером. Эксперты добавили, что модель имеет одни из самых удобных сидений третьего ряда в своем сегменте.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели. В рейтинг вошли производители недорогих автомобилей, которые надежнее многих конкурентов.

Кроме того, были названы 7 очень надежных и недорогих автомобилей. Эксперты порекомендовали модели, которые редко сталкиваются с поломками.

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