Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с очень ограниченным бюджетом. Тем не менее некоторые модели выделяются своей "капризностью".
Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента. Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.
ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:
- Honda Civic
- Toyota Corolla
- Subaru Impreza (универсал)
- Mitsubishi Outlander Sport
- Kia Soul
- Mazda3 (седан)
- Hyundai Elantra
- Nissan Sentra
- Nissan Versa
- Chevrolet TrailBlazer
- Chevrolet Malibu
- Volkswagen Jetta
В издании поделились Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году. По прогнозу экспертов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.
На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.
Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что эта модель доступна с полным приводом.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 8 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, эти модели превосходят многих своих конкурентов.
Кроме того, был назван отличный недорогой электрокар с пробегом. Эта модель предлагает богатое оснащение и стильный дизайн.