Эти новые автомобили способны прослужить долгие годы без серьезных поломок / Коллаж УНИАН, фото - Honda, Subaru

Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с очень ограниченным бюджетом. Тем не менее некоторые модели выделяются своей "капризностью".

Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента. Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.

ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:

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  1. Honda Civic
  2. Toyota Corolla
  3. Subaru Impreza (универсал)
  4. Mitsubishi Outlander Sport
  5. Kia Soul
  6. Mazda3 (седан)
  7. Hyundai Elantra
  8. Nissan Sentra
  9. Nissan Versa
  10. Chevrolet TrailBlazer
  11. Chevrolet Malibu
  12. Volkswagen Jetta

В издании поделились Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году. По прогнозу экспертов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.

На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.

Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что эта модель доступна с полным приводом.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 8 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, эти модели превосходят многих своих конкурентов.

Кроме того, был назван отличный недорогой электрокар с пробегом. Эта модель предлагает богатое оснащение и стильный дизайн.

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