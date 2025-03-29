Эти модели стоят гораздо дешевле премиальных автомобилей, но они не уступают им в надежности.

Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с очень ограниченным бюджетом. Тем не менее некоторые модели выделяются своей "капризностью".

Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента. Все эти модели можно приобрести в США менее чем за 30 тысяч долларов.

ТОП-12 самых надежных бюджетных автомобилей:

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Honda Civic Toyota Corolla Subaru Impreza (универсал) Mitsubishi Outlander Sport Kia Soul Mazda3 (седан) Hyundai Elantra Nissan Sentra Nissan Versa Chevrolet TrailBlazer Chevrolet Malibu Volkswagen Jetta

В издании поделились Honda Civic является самым надежным бюджетным автомобилем, который можно купить новым в 2025 году. По прогнозу экспертов, эта модель способна прослужить около 13,7 лет без серьезных поломок.

На втором месте расположилась Toyota Corolla. Эта модель является одним из самых популярных автомобилей в мире.

Тройку лидеров замыкает Subaru Impreza в кузове универсал. Эксперты отметили, что эта модель доступна с полным приводом.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 8 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, эти модели превосходят многих своих конкурентов.

Кроме того, был назван отличный недорогой электрокар с пробегом. Эта модель предлагает богатое оснащение и стильный дизайн.

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