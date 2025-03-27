Эта модель предлагает богатое оснащение и стильный дизайн.

Электромобили становятся все популярнее и постепенно вытесняют традиционные автомобили. Тем не менее в продаже доступно не так уж и много доступных новых электрических моделей.

Эксперты из Top Speed порекомендовали стильный электромобиль с богатым оснащением, который можно выгодно купить на вторичном рынке. Эта модель выглядит современно и имеет большой запас хода.

По словам экспертов, Hyundai Ioniq 6 является недооцененным электромобилем. Это модель с футуристичным дизайном и приятной управляемостью.

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В Consumer Reports Hyundai Ioniq 6 присудили оценку 94 из 100 баллов за впечатления от вождения. Также модель получила 4 из 5 баллов за удовлетворенность владельцев.

Отмечается, что базовый Hyundai Ioniq 6 Standard Range с одним электромотором способен проехать до 386 км на одном заряде. Также есть модификация Long Range с одним электромотором, которая предлагает запас хода до 581 км.

Кроме того, существует и модификация Dual-Motor с двумя электромоторами мощностью 320 л.с. и 605 Нм крутящего момента. Она способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5 секунд и развивать скорость до 185 км/ч.

В издании поделились, что одним из главных недостатков Hyundai Ioniq 6 является не самые лучшие показатели надежности. На некоторых автомобилях этой модели возникают проблемы с силовой установкой, которые приводят к потере мощности. Из-за этого автопроизводителю даже пришлось провести масштабный отзыв, который затронул 99 055 автомобилей концерна Hyundai Group.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали очень надежный гибридный автомобиль, который больше нельзя купить новым. Этот гибридный седан также безопаснее и роскошнее своих конкурентов.

Кроме того, были названы 15 лучших новых автомобилей за свои деньги. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов по надежности.

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