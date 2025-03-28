Эксперты назвали 8 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить в 2025 году

По словам экспертов, эти модели превосходят многих своих конкурентов.

На вторичном рынке в продаже можно найти огромное количество различных автомобилей. Тем не менее далеко не все модели достойны внимания.

В издании GOBankingRates назвали 8 отличных автомобилей с пробегом, которые стоит купить в 2025 году. Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Жиранда, а также автоэксперт и директор по маркетингу в EpicVIN Алекс Блэк рассказали о главных преимуществах этих моделей.

Mazda3 (с 2019 по 2023 год)

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По словам Жиранды, Mazda3 выделяется в сегменте компактных автомобилей своим премиальным интерьером и приятной управляемостью.

"Благодаря этому модель конкурирует с автомобилями класса люкс начального уровня, но по гораздо более низкой цене", - объяснил директор по продажам и маркетингу в CFR Classic.

Chevrolet Bolt EV (с 2021 по 2023 год)

Chevrolet Bolt EV предлагает большой запас хода в 416 километров на одном заряде и доступнее многих других электромобилей. Жиранда отметил, что эта модель не требует больших затрат на ремонт и довольно надежная.

Lexus GS 350 (с 2013 по 2019 год)

Блэк заверил, что Lexus GS 350 является одной из "скрытых жемчужин" вторичного рынка. По его словам, это автомобиль, который впечатляет отличными характеристиками и высоким уровнем комфорта.

"Это хорошая альтернатива BMW 5 Series или Mercedes-Benz E-Class, но при этом стоимость владения у Lexus GS 350 значительно ниже", - подчеркнул автоэксперт Блэк.

Toyota Corolla (с 2021 по 2023 год)

Жиранда похвалил Toyota Corolla за низкий расход топлива и непревзойденную надежность. Он поделился, что модель имеет богатое оснащение уже в базовой комплектации, а расходы на техническое обслуживание значительно ниже, чем у конкурентов.

Honda Accord (с 2021 по 2023 год)

Жиранда считает, что Honda Accord является "иконой" в сегменте среднеразмерных седанов. Он подчеркнул, что эта модель сочетает в себе передовые технологии и высокую надежность.

"Honda Accord имеет репутацию автомобиля с меньшим количеством проблем с ремонтом, чем многие его конкуренты, что делает его отличным выбором для семей", - сказал Жиранда.

Acura TSX Sport Wagon (с 2011 по 2014 год)

Блэк порекомендовал Acura TSX Sport Wagon тем людям, которым нужен надежный автомобиль с высоким уровнем практичности. По его словам, этот универсал предлагает просторный интерьер и богатое оснащение.

Toyota Avalon (с 2013 по 2018 год)

Блэк поделился, что Toyota Avalon подойдет водителям, которые ищут довольно роскошный, но недорогой автомобиль.

"По сути, это Lexus, но без этого названия. Высокая плавность хода, неубиваемый двигатель, но гораздо более низкая цена, чем можно было бы ожидать", - рассказал автоэксперт.

Ford Flex (с 2009 по 2019 год)

Ford Flex выделяется необычным дизайном и впечатляющей вместительностью. Блэк заявил, что эта модель отлично подойдет водителям с большими семьями.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты порекомендовали отличный недорогой электрокар с пробегом. По их словам, эта модель предлагает богатое оснащение и стильный дизайн.

Кроме того, был назван очень надежный гибридный автомобиль, который больше нельзя купить новым. Этот гибридный седан также безопаснее и роскошнее своих конкурентов.

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