Duster часто входит в перечень наиболее популярных в Украине моделей новых авто.

Немецкий автодилер CarPoint представил эксклюзивную модификацию бюджетного кроссовера Dacia Duster, которая отличается более агрессивным дизайном. Этот автомобиль выставлен на продажу.

Новинка получила название Duster Redust Sport. Кроссовер имеет специальный аэродинамический обвес, новые декоративные элементы и некоторые уникальные детали, которые отсутствуют в стандартных модификациях (например, в интерьере автомобиля можно увидеть экзотические оранжевые вставки).

Цена новой версии составляет "нескромные" 52 990 евро. Таким образом, она сопоставима со стоимостью электрического кроссовера Tesla Model Y, который также очень популярен в Европе. Отметим также, что цена Redust Sport более чем на 20 тысяч евро выше Duster в комплектации Extreme.

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При этом Redust Sport не получил никаких существенных улучшений в отношении ходовых характеристик. Как сообщается, он оснащен обычной 140-сильной гибридной установкой.

Базовый Dacia Duster (в Украине известен как Renault Duster) является компактным кроссовером, представленным румынским автопроизводителем Dacia в модельном ряду 2010 года. В 2023 году началось производство Duster третьего поколения.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что Renault Duster стал самым популярным автомобилем на украинском рынке новых авто в 2024 году. Также популярными в прошлом году были Toyota RAV4, Mazda CX-5, Kia Sportage и Volkswagen ID.4.

Отметим также, что в Украине растет спрос на электромобили. В ТОП-5 самых популярных новых электрических авто января попали BYD Song Plus EV, Zeekr 001, Zeekr 7X, Audi Q4 e-tron и Volkswagen ID.4.

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