В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 3637 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщают специалисты портала "УкрАвтопром".
Если сравнивать с январем 2024-го, то спрос на электрические авто вырос почти на 3%. Основную массу зарегистрированных в январе электромобилей составили легковые авто (3499 единиц). Из этого количества 646 единиц составили новые авто, а 2853 - подержанные.
ТОП-5 новых электромобилей января:
- BYD Song Plus EV - 149 единиц;
- Zeekr 001 - 59;
- Zeekr 7X - 41;
- Audi Q4 e-tron - 39;
- Volkswagen ID.4 - 39.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
- Nissan LEAF - 355 единиц;
- Tesla Model Y - 341;
- Tesla Model 3 - 312;
- Hyundai Kona Electric - 169;
- KIA Niro EV - 155.
Рынок электромобилей - последние новости
В январе стало известно, что в прошлом году украинский рынок электрических авто вырос на 38%. Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовались VW ID.4, Honda M-NV и BYD Song Plus. Если говорить об импортированных подержанных электромобилях, то здесь в тройку лидеров попали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
Также напомним, что недавно специалисты назвали лучшие недорогие электромобили с пробегом. В список попали, в частности, Tesla Model 3, Kia e-Niro, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3 и Peugeot e-208.
А еще ранее был представлен список самых надежных электрических авто. Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Polestar 2, Cupra Born и Renault Megane E-Tech.