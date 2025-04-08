Недорогие и экономные: названы 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом

Гибридные кроссоверы остаются очень популярными, особенно в европейских странах. Эти модели предлагают практичные интерьеры и низкий расход топлива.
В издании Top Speed назвали 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые можно выгодно купить на вторичном рынке. По словам экспертов, эти модели не только дешевле конкурентов, но и превосходят их по некоторым характеристикам.
Чтобы определить лучшие гибридные кроссоверы с пробегом, в издании изучили данные портала Consumer Reports. На основе этой информации и был составлен рейтинг.
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом:
- Lexus RX 450h
- Hyundai Tucson Hybrid
- Honda CR-V Hybrid
- Kia Sportage Hybrid
- Toyota Corolla Cross Hybrid
- Toyota Venza
- Toyota RAV4 Hybrid
- Kia Niro Hybrid
- Ford Escape Hybrid
- Hyundai Santa Fe Hybrid
Lexus RX 450h признали лучшим гибридным кроссовером с пробегом. В издании отметили, что эта модель получила прогнозируемый рейтинг надежности 86 из 100 баллов по данным Consumer Reports. Более того, оценка удовлетворенности владельцев составляет 4 из 5 баллов.
Эксперты похвалили Lexus RX 450h за отличную шумоизоляцию и премиальный интерьер. Также кроссовер предлагает очень низкий расход топлива и мощную гибридную силовую установку. Рекомендуется обратить внимание на модель 2021 года, которая имеет меньше всего проблем с надежностью.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
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