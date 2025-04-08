Недорогие и экономные: названы 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом

Гибридные кроссоверы остаются очень популярными, особенно в европейских странах. Эти модели предлагают практичные интерьеры и низкий расход топлива.

В издании Top Speed назвали 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые можно выгодно купить на вторичном рынке. По словам экспертов, эти модели не только дешевле конкурентов, но и превосходят их по некоторым характеристикам.

Чтобы определить лучшие гибридные кроссоверы с пробегом, в издании изучили данные портала Consumer Reports. На основе этой информации и был составлен рейтинг.

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ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом:

  1. Lexus RX 450h
  2. Hyundai Tucson Hybrid
  3. Honda CR-V Hybrid
  4. Kia Sportage Hybrid
  5. Toyota Corolla Cross Hybrid
  6. Toyota Venza
  7. Toyota RAV4 Hybrid
  8. Kia Niro Hybrid
  9. Ford Escape Hybrid
  10. Hyundai Santa Fe Hybrid

Lexus RX 450h признали лучшим гибридным кроссовером с пробегом. В издании отметили, что эта модель получила прогнозируемый рейтинг надежности 86 из 100 баллов по данным Consumer Reports. Более того, оценка удовлетворенности владельцев составляет 4 из 5 баллов.

Эксперты похвалили Lexus RX 450h за отличную шумоизоляцию и премиальный интерьер. Также кроссовер предлагает очень низкий расход топлива и мощную гибридную силовую установку. Рекомендуется обратить внимание на модель 2021 года, которая имеет меньше всего проблем с надежностью.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших компактных кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн и практичный интерьер.

Кроме того, эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Skoda с пробегом. Также они назвали три модели чешского бренда, от которых стоит держаться подальше.

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