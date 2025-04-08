Недорогие и экономные: названы 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом

Эти модели были высоко оценены экспертами за высокие показатели надежности и другие характеристики.

Гибридные кроссоверы остаются очень популярными, особенно в европейских странах. Эти модели предлагают практичные интерьеры и низкий расход топлива.

В издании Top Speed назвали 10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом, которые можно выгодно купить на вторичном рынке. По словам экспертов, эти модели не только дешевле конкурентов, но и превосходят их по некоторым характеристикам.

Чтобы определить лучшие гибридные кроссоверы с пробегом, в издании изучили данные портала Consumer Reports. На основе этой информации и был составлен рейтинг.

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ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов с пробегом:

Lexus RX 450h Hyundai Tucson Hybrid Honda CR-V Hybrid Kia Sportage Hybrid Toyota Corolla Cross Hybrid Toyota Venza Toyota RAV4 Hybrid Kia Niro Hybrid Ford Escape Hybrid Hyundai Santa Fe Hybrid

Lexus RX 450h признали лучшим гибридным кроссовером с пробегом. В издании отметили, что эта модель получила прогнозируемый рейтинг надежности 86 из 100 баллов по данным Consumer Reports. Более того, оценка удовлетворенности владельцев составляет 4 из 5 баллов.

Эксперты похвалили Lexus RX 450h за отличную шумоизоляцию и премиальный интерьер. Также кроссовер предлагает очень низкий расход топлива и мощную гибридную силовую установку. Рекомендуется обратить внимание на модель 2021 года, которая имеет меньше всего проблем с надежностью.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших компактных кроссоверов 2025 года. Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн и практичный интерьер.

Кроме того, эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Skoda с пробегом. Также они назвали три модели чешского бренда, от которых стоит держаться подальше.

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