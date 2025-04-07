Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн и практичный интерьер.

Компактные кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей на многих рынках мира. Это довольно универсальные модели, которые дешевле более крупных авто.

В издании CarBuzz назвали 10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2025 года:

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Volvo XC40 Mazda CX-50 Nissan Kicks Toyota RAV4 Mercedes-AMG GLA 35 Mercedes-Benz GLB Toyota Corolla Cross Buick Envista Buick Encore GX Honda HR-V

Volvo XC40 признали лучшим компактным кроссовером 2025 года. Эксперты похвалили модель за стильный дизайн, практичный интерьер и отличное качество сборки.

Кроме того, Volvo XC40 доступен с мощной гибридной силовой установкой. Она не только делает кроссовер динамичным, но и обеспечивает низкий расход топлива.

"Volvo не славится созданием спортивных автомобилей, прорезающих каньоны, но XC40 на удивление приятен за рулем. Мы можем сказать, что Volvo настроила его для езды по городу, с легким как перышко управлением", - сказал главный редактор издания Джаред Розенхольц.

Также высокую оценку получил кроссовер Mazda CX-50. В издании отметили, что это довольно недорогая модель, которая предлагает стильный дизайн и богатое оснащение.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Nissan Kicks. Этот компактный кроссовер гораздо дешевле многих конкурентов, а также предлагает современные системы безопасности и отличную информационно-развлекательную систему.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Skoda с пробегом. Также они назвали три модели Skoda, от которых стоит держаться подальше.

Кроме того, были названы 13 очень надежных кроссоверов, которые способны прослужить до выхода на пенсию. Большую часть списка составили модели из Японии.

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