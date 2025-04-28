В сегменте гибридных кроссоверов есть большое колиичество отличных моделей. Они предлагают низкий расход топлива и высокий уровень практичности.
В издании Autocar назвали 10 лучших гибридных кроссоверов. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов:
- Skoda Kodiaq
- Mercedes-Benz GLC
- BMW X5
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sportage
- Range Rover Sport
- Porsche Cayenne
- BMW X1
- Lexus NX
- MG ZS
Эксперты признали Skoda Kodiaq лучшим гибридным кроссовером. Они отметили, что у этой модели есть много преимуществ.
В частности, гибридный Skoda Kodiaq похвалили за большой запас хода исключительно на электротяге - около 114 км. Также этот кроссовер предлагает просторный интерьер и вместительный багажник на 745 литров.
Главными недостатками Skoda Kodiaq назвали не самую приятную управляемость и медленное переключение передач. Также эксперты добавили, что для кроссовера предлагается слишком много различных комплектаций.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом за свои деньги. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник.
Кроме того, были названы 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.