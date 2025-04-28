Эксперты поделились, что лидер этого рейтинга имеет большой запас хода на электротяге и просторный интерьер.

В сегменте гибридных кроссоверов есть большое колиичество отличных моделей. Они предлагают низкий расход топлива и высокий уровень практичности.

В издании Autocar назвали 10 лучших гибридных кроссоверов. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов:

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Skoda Kodiaq Mercedes-Benz GLC BMW X5 Hyundai Santa Fe Kia Sportage Range Rover Sport Porsche Cayenne BMW X1 Lexus NX MG ZS

Эксперты признали Skoda Kodiaq лучшим гибридным кроссовером. Они отметили, что у этой модели есть много преимуществ.

В частности, гибридный Skoda Kodiaq похвалили за большой запас хода исключительно на электротяге - около 114 км. Также этот кроссовер предлагает просторный интерьер и вместительный багажник на 745 литров.

Главными недостатками Skoda Kodiaq назвали не самую приятную управляемость и медленное переключение передач. Также эксперты добавили, что для кроссовера предлагается слишком много различных комплектаций.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом за свои деньги. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник.

Кроме того, были названы 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.

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