По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов / Коллаж УНИАН, фото - Mercedes-Benz, Skoda

В сегменте гибридных кроссоверов есть большое колиичество отличных моделей. Они предлагают низкий расход топлива и высокий уровень практичности.

В издании Autocar назвали 10 лучших гибридных кроссоверов. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов. 

ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов:

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  1. Skoda Kodiaq
  2. Mercedes-Benz GLC
  3. BMW X5
  4. Hyundai Santa Fe
  5. Kia Sportage
  6. Range Rover Sport
  7. Porsche Cayenne
  8. BMW X1
  9. Lexus NX
  10. MG ZS

Эксперты признали Skoda Kodiaq лучшим гибридным кроссовером. Они отметили, что у этой модели есть много преимуществ.

В частности, гибридный Skoda Kodiaq похвалили за большой запас хода исключительно на электротяге - около 114 км. Также этот кроссовер предлагает просторный интерьер и вместительный багажник на 745 литров.

Главными недостатками Skoda Kodiaq назвали не самую приятную управляемость и медленное переключение передач. Также эксперты добавили, что для кроссовера предлагается слишком много различных комплектаций.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом за свои деньги. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник.

Кроме того, были названы 10 лучших немецких седанов с пробегом за свои деньги. Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.

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