Прослужат 15 лет и более: названы 13 авто, с которыми не спешат расставаться владельцы

В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.

В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.

ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:

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  1. Toyota Highlander Hybrid
  2. Toyota Camry Hybrid
  3. Toyota Highlander
  4. Toyota Tacoma
  5. Toyota Prius
  6. Honda CR-V
  7. Ford Escape Hybrid
  8. Toyota RAV4
  9. Lexus IS 350
  10. Nissan Versa
  11. Toyota Tundra
  12. Honda Ridgeline
  13. Subaru Forester

Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.

Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.

На какие другие автомобили советуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года. В рейтинг попали десять новых машин разных классов и ценовых категорий.

Кроме того, были названы 12 лучших кроссоверов с тремя рядами сидений, которые стоит купить в 2025 году. По словам экспертов, эти модели выделяются просторными интерьерами и богатым оснащением.

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