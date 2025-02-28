Прослужат 15 лет и более: названы 13 авто, с которыми не спешат расставаться владельцы

В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.
В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.
ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:
- Toyota Highlander Hybrid
- Toyota Camry Hybrid
- Toyota Highlander
- Toyota Tacoma
- Toyota Prius
- Honda CR-V
- Ford Escape Hybrid
- Toyota RAV4
- Lexus IS 350
- Nissan Versa
- Toyota Tundra
- Honda Ridgeline
- Subaru Forester
Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.
Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.
На какие другие автомобили советуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года. В рейтинг попали десять новых машин разных классов и ценовых категорий.
Кроме того, были названы 12 лучших кроссоверов с тремя рядами сидений, которые стоит купить в 2025 году. По словам экспертов, эти модели выделяются просторными интерьерами и богатым оснащением.