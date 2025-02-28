Прослужат 15 лет и более: названы 13 авто, с которыми не спешат расставаться владельцы

По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.

В наше время автомобили постепенно продолжают дорожать. В связи с этим водители стали реже покупать новые авто. Более того, некоторые модели способны прослужить много лет без поломок, из-за чего владельцы не хотят их продавать.

В GOBankingRates на основе рейтинга iSeeCars.com назвали 13 современных автомобилей, с которыми не спешат расставаться их владельцы. По мнению экспертов, эти модели могут прослужить 15 лет и больше без серьезных поломок.

ТОП-13 автомобилей, с которыми не спешат расставаться владельцы:

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Toyota Highlander Hybrid Toyota Camry Hybrid Toyota Highlander Toyota Tacoma Toyota Prius Honda CR-V Ford Escape Hybrid Toyota RAV4 Lexus IS 350 Nissan Versa Toyota Tundra Honda Ridgeline Subaru Forester

Toyota Highlander Hybrid оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, 7% первоначальных владельцев этого гибридного кроссовера владеют им 15 лет и дольше.

Всего в рейтинг вошли 7 моделей Toyota. Это говорит о том, что многие владельцы любят эти автомобили.

На какие другие автомобили советуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года. В рейтинг попали десять новых машин разных классов и ценовых категорий.

Кроме того, были названы 12 лучших кроссоверов с тремя рядами сидений, которые стоит купить в 2025 году. По словам экспертов, эти модели выделяются просторными интерьерами и богатым оснащением.

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